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  • Berna Gözbaşı: ''Biz Beşiktaş'a Mensah için söz verdik''
Spor

Berna Gözbaşı: ''Biz Beşiktaş'a Mensah için söz verdik''

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Gözbaşı, 'Galatasaray 10 milyon euro da verse bu iş olmaz, Beşiktaş'a söz verdik' dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 00:33 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 00:38
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Beşiktaş, Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Kayserispor ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı ve Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında yapılan satın alma opsiyonu görüşmelerinde siyah beyazlılar son olarak 4.5 milyon euro'ya indirdi.

KAYSERİSPOR, SERDAR SAATÇİ'Yİ İSTEDİ

Öte yandan Kayserispor, Beşiktaş altyapısından genç futbolcu Serdar Saatçi'yi istedi ama siyah beyazlılar genç futbolcunun ayrılmasına onay vermedi.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'dan Taner Karaman'a yaptığı açıklamada, "Biz Beşiktaş'a söz verdik. Beşiktaş'a Mensah transferinde verilmiş bir sözümüz var. Galatasaray 10 milyon euro da verse bu iş olmaz." diye konuştu.

BERNARD MENSAH'IN KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Bernard Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 5 gol attı ve 8 asist yaptı. Kayserispor ayrıca Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. 

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