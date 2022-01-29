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Spor

Berna Gözbaşı: Fenerbahçeliler, 'Thiam sizde nasıl oynuyor?' diye soruyor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, dört gözle Mame Thiam'ın Afrika Kupası'ndan dönmesini beklediklerini belirterek, 'Fenerbahçeliler, 'Thiam sizde nasıl oynuyor?' diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı' diye konuştu.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:55
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesini beklediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam'ın bir an önce takıma dönmesi için Senegal Milli takımının elenmesini beklediklerini ancak takımın şampiyonluğa gittiğini söyledi. Berna Gözbaşı, açıklamasında "Mame Thiam dönsün diye Senegal'in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum. Fenerbahçeliler, 'Thiam sizde nasıl oynuyor?' diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı" cümleleri kurdu.

Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal milli takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda Çeyrek finale yükseldi. Senegal, 30 Ocak 2022 Pazar günü Ekvator Ginesi ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

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