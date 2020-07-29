İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9885
  • EURO
    8,2497
  • ALTIN
    440.324
  • BIST100
    1135.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berna Gözbaşı: ''Kayserispor bir daha bu günleri görmeyecek''
Spor

Berna Gözbaşı: ''Kayserispor bir daha bu günleri görmeyecek''

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF'nin küme düşmeyi 1 yıl olarak kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:57
ABONE OL

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, küme düşme kararının kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yola devam ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Berna Gözbaşı "Bütün kulüp başkanlarına teşekkür ederim. Özellikle ben, zor bir dönemde kulübü aldım, mücadele ettik ama başaramadık. 10 yıllık bir başkan gibi, pandemi döneminde olmayacak şeyleri gördüm." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Berna Gözbaşı ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve TFF Başkanımıza teşekkür ederim. Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz. Göreve devam edeceğim. Yaşadığım zorlukları da ortadan kaldıracağım. Bu yaşadığımız olayları, bir kez daha yaşatmayacak sistemi kuracağım. Zorlu olacak ama bir daha Kayserispor bu günleri görmeyecek." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.