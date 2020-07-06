Berna Gözbaşı: ''Mucizeye 4 hafta kaldı''

AA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:39

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalma konusunda inançlı olduklarını ve lige havlu atmadıklarını söyledi.

Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Mucizenin gerçekleşmesine 4 hafta kaldı" diyen Gözbaşı, inananların ve pes etmeyenlerin takımı olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

Ligde kalma konusunda inançlı olduklarını vurgulayan Gözbaşı, ligde en iyi futbol oynayan 3-4 takımdan biri olduklarını dile getirdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Bize inanın. En iyi futbol oynayan takımlardan biriyiz. Mensah yoktu ama oyuncularımızın her biri inançlı. 4 haftada herkesten destek bekliyorum. Bütün takımların taraftarları mesaj atıyor. Biz pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Bütün oyuncularımı bütün takımı hocamı ve teknik kadroyu, benimle birlikte savaşan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Gözbaşı, oynadıkları oyunun sahada görüldüğünü ve futbolcularının hepsinin ligde kalmaya inançlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dört hafta herkesten destek bekliyorum. Biliyorum ki tüm Türkiye bizimle ve bu mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor. Tüm takım taraftarları bana onlarca mesaj atıyor. Bu galibiyeti hepsine hediye ediyorum. Pes etmemeyi, inatla başarılı olmak için inanmayı bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Havlu atmadık atmayacağız, bugün de bunu gösterdik. Bütün oyuncularımı ve takıma teşekkür ediyorum."

Gözbaşı daha sonra stadyum dışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek "Sarı-kırmızı en büyük Kayserispor" diye tezahürat yaptırdı.

