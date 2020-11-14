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Spor

Berna Gözbaşı'ndan Bülent Bölükbaşı'na veda

Hes Kablo Kayserispor Başkanı, görevinden ayrılan Bülent Bölükbaşı için başarı dileğinde bulundu.

IHA14 Kasım 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:00
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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevden ayrılan sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Bülent Bölükbaşı "Yolun açık olsun" mesajı paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor’umuzun tarihinde belki de en zor süreçte fedekarca görev yapan, kendi görevinin de dışında çok sayıda alanda özveri ve başarı ile çalışan, gençlere alt yapıdan milli takım yolu açan çok değerli Bülent Bölükbaşı bugün kendi isteğiyle kulübümüzden ayrıldı. Türk futbolu için çok büyük bir değer olan Bölükbaşı ile hüzünlü bir şekilde vedalaştık. Benimle en zorlu süreçlerde kader birliği yapan değerli kardeşime teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Kaptan" ifadelerini kullandı.

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