İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8895
  • EURO
    9,3565
  • ALTIN
    464.024
  • BIST100
    1330.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berna Gözbaşı'ndan futbolculara 1 puan kutlaması
Spor

Berna Gözbaşı'ndan futbolculara 1 puan kutlaması

Kayserisporda, Galatasaray deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı futbolcuları kutladı.

IHA24 Kasım 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:36
ABONE OL

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kayserispor’da moraller yerinde. Yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıktığı ilk maçta puan alan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. 10 kişi kalınan maçta deplasmanda Galatasaray’dan 1 puan elde eden Kayseri temsilcisi, önümüzdeki haftalara umutla bakıyor.

Müsabaka sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Zorlu Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmamıza karşın alınan 1 puanın güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.