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Spor

Bernard Bulbwa Menemenspor'da

TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bernard Bulbwa ile 2 yıllığına anlaştı.

DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Hırvatistan'ın NK Dugopolje takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun imza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin ve Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy da katıldı. Nijerya U20 Milli Takımı'nda da görev alan Bulbwa'yı transfer ederek geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ersoy, "Genç yabancı oyuncuları parlatıp Süper Lig kulüplerine satmak istiyoruz" dedi.

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