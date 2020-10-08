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Spor

Bernard Mensah: 5 yıl sonra milli takım daveti aldım

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, Gana Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:32
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Sürekli kendini geliştirdiğini söyleyen Mensah, "Bence doğru yoldayım çünkü her sezon görüyorum ki ilerleme kaydediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana kendimi geliştiriyorum. Şimdi tüm maçlara hazır olmak istiyorum ve tekrar en iyi seviyeye yükselmeyi hedefliyorum. En iyisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"5 YIL SONRA İLK KEZ MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDIM"

Milli Takım'a davet aldığı için mutlu olduğunu belirten "5 yıl sonra ilk kez milli takım daveti aldım. Bu benim için çok önemli. Yeni bir hocamız var ve benim Kasımpaşa, Kayserispor ve şimdi de Beşiktaş'ta yaptıklarımın farkında. Benim için büyük bir şans bu. Ne tarz bir oyuncu olduğumu biliyor ve bana da o yüzden şans veriyor." diye konuştu.

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