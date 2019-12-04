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Bernard Mensah'tan, Fenerbahçe’ye yeşil ışık

Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. Ganalı yıldız, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ocak’ta her şey belli olur...” dedi.

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Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan önemli açıklamalar geldi. 
 
FENERBAHÇE'Yİ SORDULAR...
 
Kendisine Fenerbahçe ile ilgili iddialar sorulan Mensah, "Takım kötü durumda. Mutlu değilim. Beklemekten başka çarem yok. F.Bahçe büyük kulüp. Ocak'ta her şey belli olur" dedi.
 
OLUR MU, OLMAZ MI BİLEMEM
 
Mensah şöyle devam etti: Olur mu olmaz mı bilemem. Bekleyip göreceğiz. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray ve Beşiktaş da önemli kulüpler.  
 
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