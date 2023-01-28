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Spor

Bernard Mensah'tan Kayserispor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlanan Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
Bernard Mensah'tan Kayserispor'a kötü haber
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Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah sakatlandı. İstanbulspor kafilesinden çıkarılan futbolcu, 4 hafta forma giyemeyecek.

Kayserispor'da Bernard Mensah şoku var. Tecrübeli futbolcunun sakatlığından ötürü 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Hafta içi yapılan antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve çekilen MR sonrasında yırtık tespit edilen Bernard Mensah, İstanbulspor maçı kafilesine de alınmadı.

Tedavisi için Portekiz'e giden Mensah, önümüzdeki İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak.

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