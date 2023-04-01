İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! ''Önce onlarla görüşeceğim''
Spor

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! ''Önce onlarla görüşeceğim''

Kayserisporlu Bernard Mensah kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Yıldız oyuncu transfer iddialarına da cevap verdi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! ''Önce onlarla görüşeceğim''
ABONE OL

Kayserisporlu Bernard Mensah, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bernard Mensah "Bugün bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çok zor bir müsabaka bekliyorduk. Ama takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyi bildik. Sahadaki herkes inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki buraya 3 puan için geldik. Hedef 3 puandı. Bundan önce de söyledim, ligin tepesinde yer almak istiyorsanız, her maçı bu şekilde mücadele ederek oynamalısınız. Biz de bugün bunu gösterdik." dedi.

Trabzonspor ve yurt dışına transferiyle ilgili iddialar üzerine konuşan Mensah "Bu sene sonunda kontratım sona erecek. Şu anda odaklanmak istediğim nokta ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Kariyerimde en uzun süreyi Kayserispor'da geçirdim. Benim için anlamı büyük. Öncelikle Kayserispor'la görüşeceğim. Ondan sonrasına bakacağım ama öncelik Kayserispor'un olacak." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.