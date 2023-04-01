Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! ''Önce onlarla görüşeceğim''

Kayserisporlu Bernard Mensah, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bernard Mensah "Bugün bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çok zor bir müsabaka bekliyorduk. Ama takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyi bildik. Sahadaki herkes inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki buraya 3 puan için geldik. Hedef 3 puandı. Bundan önce de söyledim, ligin tepesinde yer almak istiyorsanız, her maçı bu şekilde mücadele ederek oynamalısınız. Biz de bugün bunu gösterdik." dedi.