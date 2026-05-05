Bernardo Silva adım adım Barcelona'ya

Premier Lig ekibi Manchester City'ye Monaco'dan 2017'de transfer olan Bernardo Silva için İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Silva'nın takımdan ayrılacağı daha önce duyurulmuştu. Manchester City'deki son maçlarına çıkan deneyimli futbolcu Avrupa'dan birçok kulübün radarında.

BERNARDO SILVA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Bonservis bedeli olmadığı için transferin gözde isimlerinden biri olan Silva, Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Henüz gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netleşmeyen Silva, Barcelona'yla anlaşmaya yakın. Tuttosport'ta yer alan habere göre Silva'nın Barcelona'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı.

BARCELONA KARARI

Silva'nın sezon sonu için prensip anlaşmasına vardığı, Manchester City'de kazandığı yıllık ücretin neredeyse yarısına evet dediği ve bunun, kariyerini Barcelona'da sürdürmek istemesinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Transferin tamamlanması için birkaç detayın kaldığı ancak yine de son kararın Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'te olduğu aktarıldı. İspanyol basınındaki haberlerde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve teklif yaptığı öne sürülmüştü.

BERNARDO SILVA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Benfica'nın altyapısında başlayan Bernardo Silva 2014'te A takıma yükseldi. Benfica'da A takıma yükseldiği yıl Monaco'ya kiralanan ve sonrasında bonservisiyle transfer olan Silva, 2017'de 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle Manchester City'ye imza atmıştı. Kariyeri boyunca 643 maça çıkan Bernardo Silva, 111 gol ve 103 asist kaydetti.