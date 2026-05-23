İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bernardo Silva, Atletico Madrid yolunda

Manchester City ile yollarını ayıran Bernardo Silva, Atletico Madrid'e çok yakın. İspanyol devi, Portekizli yıldız için 2028'e kadar sürecek sözleşme teklifini masaya koyarken transfer görüşmelerinin hız kazandığı belirtildi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Bernardo Silva, Atletico Madrid yolunda
ABONE OL

Bernardo Silva için yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri gerçekleşmek üzere. Nicolo Schira'nın haberine göre Atletico Madrid, yıldız futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti.

Haberde, Atletico yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasında görüşmelerin aktif şekilde sürdüğü belirtildi. Madrid ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuya 2028 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesinin sona erecek olması transfer yarışını kızıştırdı. Oyuncuyla Barcelona ve Juventus başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

2017 yılında Monaco'dan Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz devinde birçok başarıya imza attı. Portekizli yıldız bu sezon 52 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.