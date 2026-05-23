Bernardo Silva, Atletico Madrid yolunda

Bernardo Silva için yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri gerçekleşmek üzere. Nicolo Schira'nın haberine göre Atletico Madrid, yıldız futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti.

Haberde, Atletico yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasında görüşmelerin aktif şekilde sürdüğü belirtildi. Madrid ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuya 2028 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesinin sona erecek olması transfer yarışını kızıştırdı. Oyuncuyla Barcelona ve Juventus başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

2017 yılında Monaco'dan Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz devinde birçok başarıya imza attı. Portekizli yıldız bu sezon 52 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.