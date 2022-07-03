Bernardo Silva, Barcelona'ya gitmek istiyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City oyuncusu Bernardo Silva, Barcelona'ya giderek Nou Camp'ta sahne almak istiyor.

İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre; Portekizli orta saha oyuncusu menajeri Jorge Mendes'e Katalan ekibi Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti.

ÖNÜNDE ENGELLER VAR



Hem 27 yaşındaki oyuncu hem de Barcelona istese dahi bu transferin önünde engeller yer alıyor. Transferin önündeki bir numaralı engel Portekizli Silva'nın 2025'e kadar sözleşmesinin bulunması olacak. Aynı zamanda, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da açık bir şekilde oyuncusunu kaybetmek istemediğini defalarca kez belirtti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Manchester City bu transfer için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Barcelona'nın teklifi ise bu sayıya göre çok düşük kalıyor. La Liga ekibinin transferi bitirip bitiremeyeceği, Frenkie de Jong'un takımda kalma ya da satılması durumuna göre değişebilir.

27 yaşındaki Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile 50 maçta 13 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.