İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7829
  • EURO
    31,5054
  • ALTIN
    1851.2
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bernardo Silva: Bu takımlarda asla oynamayacağım
Spor

Bernardo Silva: Bu takımlarda asla oynamayacağım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Bernardo Silva, asla forma giymeyeceği iki takımı açıkladı. Portekizli futbolcu yaptığı açıklamalarda, 'Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.' ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
Bernardo Silva: Bu takımlarda asla oynamayacağım
ABONE OL

Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, Benfica'dan ayrılış süreci ve Portekiz Ligi'nde asla forma giymeyeceği takımlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Portekiz basınına konuşan Silva, Benfica'dan ayrılmaya zorlandığı süreçteki sorumluları asla affetmeyeceğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bernardo Silva ayrılma süreci hakkında konuşarak, 'Ayrılma konusunda üzüntü biraz bu noktada ortaya çıkıyor çünkü kulübün beni bir şekilde tutabileceğini düşündüm. Bu sadece başkan Luís Filipe Vieira'ya yönelik bir eleştiri değil, futboldan anlayan dört veya beş kişilik bir grubun bu kararı verebileceğini düşünüyordum.' dedi.

'GERİ DÖNMEK İSTERİM'

'Benfica'ya dönmek ister misin?' şekinde gelen soruyu cevaplayan yıldız oyuncu, "İsterim. Eğer o zaman geldiğinde kulüp beni isterse, elbette bazı şeyler olur.' yanıtını verdi.

'ASLA BU İKİ TAKIMDA OYNAMAM'

Sporting ve Porto'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağını da açıklayan Portekizli yıldız oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: 'Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.