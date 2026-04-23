Yaz döneminde Manchester City'ye veda edecek olan Bernardo Silva, adeta transfer savaşı çıkarttı. Juventus, Barcelona, Milan, F.Bahçe ve G.Saray favori kulüpler olarak görülüyor. Suudi ekipleri de astronomik rakamlar sunuyor fakat oyuncunun önceliği Avrupa'da kalmak.

Çizme basınından tuttomercato, Kanarya'nın teklifini yazdı: "Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladığından beri, birdenbire dünyanın en çok aranan serbest oyuncusu haline geldi. Portekizli oyuncu, birçok kulübün yıldız adayı olarak görülüyor. Barcelona heyecan verici bir proje sunabilir. Türkiye'den F.Bahçe ve G.Saray devrede. Fenerbahçe, sportif projede merkezi bir rol ve önemli bir maaş sunuyor. Arabistan'dan da önemli vaatler var."