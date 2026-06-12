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Spor

Bernardo Silva, Madrid'e bir adım uzakta

Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İspanyol devinin, Portekizli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 01:46 - Güncelleme:
Bernardo Silva, Madrid'e bir adım uzakta
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Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bernardo Silva, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devinin yaklaşık 36 saat önce başlattığı yoğun transfer operasyonunun kısa sürede sonuç verdiği belirtilirken, tarafların iki yıllık sözleşme ve buna ek olarak bir yıllık opsiyon konusunda el sıkıştığı ifade edildi.

MOURINHO ISRARCIYDI

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istediği ve deneyimli futbolcunun da yapılan teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Ayrıca gün içerisinde ortaya çıkan ileri düzey görüşmelerin tamamen doğrulandığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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