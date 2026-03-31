  • Bernardo Silva, Manchester City'e veda etmeye hazırlanıyor
Spor

Bernardo Silva, Manchester City'e veda etmeye hazırlanıyor

Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Bernardo Silva sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun MLS'ten Suudi Arabistan'a birçok talibi bulunuyor.

31 Mart 2026 Salı 09:42
Bernardo Silva, Manchester City'e veda etmeye hazırlanıyor
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Manchester City'nin tecrübeli orta sahası Bernardo Silva, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmayı planlıyor.

Romano, "Bernardo Silva'nın yaz için planı Manchester City'den ayrılmak. Bu yöndeki sinyaller ocak ayında netleşti ve aylardır konuşuluyor. Avrupa'dan, Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten birçok kulüp oyuncuya ilgi gösterdi. Karar neredeyse kesin," ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Silva'nın sezon bitene kadar Manchester City'ye tamamen odaklandığı, ardından yeni adresini belirleyeceği belirtiliyor.

