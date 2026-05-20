Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a engel!

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Bernardo Silva'nın talipleri giderek artıyor.

ATLETICO DEVREDE

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Portekizli futbolcu için devreye giren son takım Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid, takımdan ayrılan Antoine Griezmann yerini doldurmak için arayışlara başladı ve Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Griezmann'ın yerini Portekizli futbolcu ile doldurmak istiyor.

ATLETICO'NUN SÖZLEŞME PLANI

Atletico Madrid, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. İspanyol ekibi, Bernardo Silva'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva, Atletico Madrid dışında; Chelsea, Benfica, Barcelona, Milan ve Juventus'un da transfer listesinde yer alıyor.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ!

Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva, geleceğine dair mesaj verdi.

Portekizli futbolcu, artık ailesine daha yakın olmak istediğini söyledi.

Manchester City'den ayrılmasıyla ilgili konuşan Bernardo Silva, "Kupalar ve kişisel başarılarım açısından birçok faktörün birleşimi. Asla yeterli gelmez ancak bence çok şey kazandık. Artık genç oyuncuların sahneye çıkma zamanı geldi; benim içinse aileme biraz daha yakın olma fırsatı. Uzun süredir ayrıldık ve biraz daha yakın olmak istiyorum. Ayrıca yeni bir meydan okuma arıyorum. Kulübü ve geçirdiğim 9 yılı çok sevmeme rağmen, yeni bir meydan okuma için doğru zaman olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.