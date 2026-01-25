İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bernardo Silva'dan Barcelona hemlesi

Sezon sonunda Premier Lig ekibi Manchester City'deki sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva menajeri Jorge Mendes ile Barcelona'ya transfer olma düşüncesini Katalan ekibine iletti.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Bernardo Silva'dan Barcelona hemlesi
ABONE OL

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor.

TERCİHİ BARCELONA

AS'ta yer alan habere göre, İngiltere'deki zamanının bittiğini düşünen ve kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek isteyen Bernardo Silva, Suudi Arabistan'dan önemli tekliflere rağmen Barcelona'ya gitmek istiyor.

Portekizli futbolcunun, menajeri Jorge Mendes ile Barcelona'ya transfer olma düşüncesini Katalan ekibine de ilettiği öne sürüldü.

BARCELONA KARARSIZ

Barcelona ise 31 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şu anda kararsızlık yaşıyor.

ORTA SAHADA AYRILIK OLURSA...

Altyapıdan gelen isimlere yönelen ve mevcut kadroyu korumak isteyen Barcelona, mevcut finansal gücünü ise savunma ve hücuma yapılacak takviyelerde kullanmak istiyor. Katalan ekibinde orta sahada önemli bir ayrılığın olması durumunda Bernardo Silva için transfer ihtimalinin artabileceği öne sürüldü.

Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferinde Katalan ekibinin kararı belirleyici olacak.

İLGİLENEN DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Bernardo Silva ile Suudi Arabistan dışında Avrupa'dan ilgilenen takımların Benfica ve Juventus olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bernardo Silva, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.