İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5945
  • EURO
    53,076
  • ALTIN
    6654.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bernardo Silva'dan Manchester City'e duygusal veda
Spor

Bernardo Silva'dan Manchester City'e duygusal veda

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Bernardo Silva, İngiliz ekibine duygusal bir veda mesajı yayımladı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Bernardo Silva'dan Manchester City'e duygusal veda
ABONE OL

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sezon sonu ayrılacağı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda mesajı yayınladı.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.