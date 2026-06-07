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Spor

Bernardo Silva'dan transfer cevabı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Portekizli yıldız Bernardo Silva geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Bernardo Silva'dan transfer cevabı
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Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili konuştu.

Portekizli futbolcu, "Henüz kararımı vermedim. Beni isteyen bir kulüpte olmak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüp olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Barcelona haberleri gündeme gelen Bernardo Silva, "Barcelona'da oynamak benim için bir hayal mi? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Bu benim için bir seçenek ancak henüz kararımı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Bernardo Silva, Türkiye'den de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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