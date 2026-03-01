İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
Spor

Bernardo Silva'dan veda gibi açıklama

Manchester City'nin İspanyol yıldızı Bernardo Silva, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Başarılı orta sahanın ifadeleri sezon sonunda takıma veda edeceği şeklinde yorumlandı.

1 Mart 2026 Pazar 17:40
Bernardo Silva'dan veda gibi açıklama
ABONE OL

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, İngiliz ekibinin dergisine konuştu.

İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle hakkında ayrılık haberleri de çıkan Bernardo Silva, yaptığı açıklamada, "Sonunda ayrıldığım gün, bu takımı her zaman desteklemeye devam edeceğime emin olabilirsiniz." dedi.

Sözlerine devam eden Bernardo Silva, "Bu kulübün ayrılmaz bir parçası ve sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bu futbol takımının bir taraftarı olduğumu hissediyorum. Bu kadar yılın ardından kaptanlık bandını takmak elbette büyük bir onur. Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim. Dokuz yıl, burası eşimle ilişkimizin başladığı yer, ilk kızımın doğduğu yer, bu yüzden hayatımın önemli bir parçası haline geldi." diye konuştu.

Bernardo Silva, son olarak, "60 yaşında olsam bile, burayı ve bu şehri, hayatımın çok mutlu bir dönemi olarak hatırlayacağım. Sadece benim hayatımın değil, eşimin ve kızımın hayatının da." sözlerini sarf etti.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon 37 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

