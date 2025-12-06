İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Bertuğ Yıldırım: 3 puanı kaçırdık

Başakşehir'in golünü atan Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyerek oyuna girdikten sonra daha etkili oynadıklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Bertuğ Yıldırım: 3 puanı kaçırdık
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI KAÇIRDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Bertuğ Yıldırım, "Oyuna girdikten sonra daha çok atak yapan biz olduk ve bunun meyvesini yedik. Golüm de beni sevindirdi. 3 puan gelse, daha da sevinirdik. Daha iyi oynadık, oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı kaçırdık. Geriye düştükten sonra puan aldığımız için sonuç bizi üzmedi. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

