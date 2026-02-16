İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Bertuğ Yıldırım, ameliyat edildi

RAMS Başakşehir Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Beşiktaş müsabakasında sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı" denildi.

Milli futbolcunun yarın taburcu edilmesinin planlandığı ve en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

