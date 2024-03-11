Bertuğ Yıldırım krizi! Direkt bileti kesildi: Geri dönüyor

Milli forvetimiz Bertuğ Yıldırım, sezon başında Süper Lig ekibi Hatayspor'dan 5.40 milyon euro karşılığında ayrılarak Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu. Geleceğe yönelik transfer olan genç yıldız, beklentileri karşılayamadı. Rennes, Bertuğ için kritik bir kararın eşiğine geldi.

BERTUĞ YILDIRIM AYRILIYOR!

Rennes, gelecek transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcü Kevin Denkey'i kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin 12 milyonu euro civarı bitebileceği öngürülürken, Rennes bütçe yaratmak adına flaş bir karar alabilir. Fransız ekibinde teknik direktör Julien Stephan, Kevin Denkey'in transferini çok istiyor. Rennes yönetimi ise bu transfere bütçe yaratmak adına Bertuğ Yıldırım ile yollarını ayırabileceği aktarıldı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Daha önce Hatayspor'dan Rennes'e transfer olma sürecinden bahseden Bertuğ Yıldırım, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz olmuştu. Hedefimin, Avrupa olduğunu söylemiştim." şeklinde konuşmuştu.

FRANSA KARNESİ

Bu sezon Fransa ekibiyle 22 maçta toplam 649 dakika süre alan milli forvet, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi