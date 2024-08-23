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Spor

Bertuğ Yıldırım yeni takımına imzayı attı!

İspanya LaLiga takımlarından Getafe, Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Bertuğ Yıldırım yeni takımına imzayı attı!
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Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı.

Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

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