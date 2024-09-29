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Spor

Bertuğ Yıldırım'a hocasından hem övgü hem uyarı

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, 2-0 galip geldikleri Alaves maçının ardından yaptığı basın toplantısında milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı hem övdü hem de uyardı.

29 Eylül 2024 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Bertuğ Yıldırım'a hocasından hem övgü hem uyarı
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, dün sahasında ağırladığı Alaves'i 2-0 yenerek, 8. haftası oynanan LaLiga'da ilk galibiyetini aldı.

Bertuğ ilk 11'de başladığı karşılaşmada 74. dakikada yerini Borja Mayoral'a bırakırken, Getafe Teknik Direktörü Pepe Bordalas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Türk futbolcu için hem övgü dolu sözler sarf etti hem de uyarılarda bulundu.

"BERTUĞ SAHADA HER ŞEYİNİ VERİYOR"

Bordalas, 22 yaşındaki golcü için "Bertuğ konusunda çok mutluyuz çünkü o çok çalışkan bir çocuk. Sahada her şeyini veriyor ve her top için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

"BAZI YÖNLERİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM"

İspanyol teknik adam, genç oyuncunun bazı eksikleri olduğunu da vurgulayarak "Oyununun bazı yönlerini geliştirmesi lazım. Henüz çok genç ve zorlu şartlara uyum sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ağustos 2023'te Hatayspor'dan Rennes'e 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bertuğ Yıldırım, Fransız takımında geçirdiği sezonun ardından geçen ay 1 yıllığına Getafe'ye kiralanmıştı. İspanyol ekibinde 6 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Bertuğ henüz gol atamadı.

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