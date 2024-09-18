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Spor

Bertuğ Yıldırım'lı Getafe, Betis'e mağlup oldu

İspanya La Liga'da Real Betis, evinde Getafe ile kozlarını paylaştı. Real Betis, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesi yazdırdı.

18 Eylül 2024 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Bertuğ Yıldırım'lı Getafe, Betis'e mağlup oldu
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İspanya Ligi'nde Real Betis, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Real Betis, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Betis'e galibiyeti getiren iki golü de Giovani Lo Celso attı. Lo Celso 61'de penaltı ve 74'te ağları havalandırdı. Getafe'nin golü 90'da Mauro Arambarri'den geldi.

Getafe'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ardından Real Betis, 8 puana yükseldi. Getafe, 3 puanda kaldı.

Real Betis, ligde bir sonraki maçta sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Getafe, Leganes'i ağırlayacak.

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