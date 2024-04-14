Bertuğ Yıldırım'lı Rennes, Toulouse'a direnemedi!

Fransa Ligue 1 29. hafta maçında Rennes ile Toulouse karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçı Toulouse 2-1 kazandı.
Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Cristian Casseres, 32. dakikada Moussa Diarra kaydetti. Rennes'nin tek golü 20. dakikada Desire Doue'den geldi.
Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Toulouse, puanını 36 yaptı. Rennes, 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Rennes, Nantes deplasmanına gidecek. Toulouse, evinde Marsilya'yı ağırlayacak.