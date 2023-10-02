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Spor

Bertuğ'lu Rennes galibiyet hasretine son verdi

Ligue 1'in 7. haftasında Nice, sahasında Nantes'ı 3-1 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

2 Ekim 2023 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Bertuğ'lu Rennes galibiyet hasretine son verdi
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Rennes, sahasında Nantes'ı ağırladı.

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Rennes 3-1 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Bourigeaud'nun penaltı golüyle öne geçen Rennes, 45'te Chirivella'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Rennes, 73'te Doue'yle bir kez daha öne geçti. 77. dakikada eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Kalimuendo'nun penaltı golüyle Rennes sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ilk 11'de başladığı maçta 90+1'e kadar sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Rennes 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek 3 puana ulaştı ve 11 puana yükseldi. Nantes ise iki maçlık galibiyetin ardından bu hafta mağlubiyetten kaçamadı ve 8 puanda kaldı.

  • Nice-Nantes maçı
  • 7 hafta maçı
  • Ligue 1

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