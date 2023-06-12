Beş aydır cezaevinde olan Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

Barselona Mahkemesi, avukatı aracılığıyla geçen hafta serbest kalma başvurusunda bulunan Brezilyalı eski futbolcunun talebinin reddedildiğini duyurdu.

Mahkeme, daha önceden de üç kez Alves'in serbest kalma talebini reddederken, bundan sonraki süreçte yeni bir talebin olmayacağı, artık davanın görülüp, hakimin alacağı kararın bekleneceği belirtiliyor.

Alves, mayıs ayından itibaren çocuklarının (15 ve 17 yaşlarında) ikametini Barselona'ya aldırdığı ve eylül ayında bu kentte okula başlayacağını belirterek, İspanya'dan kaçma riski olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etmişti.

- Olayın geçmişi

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.



İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Alves'in manken eşi Joana Sanz, söz konusu cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı eski futbolcudan ayrıldığını açıklasa da henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmedi.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.