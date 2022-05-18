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Spor

Beşiktaş, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sağat'ın peşinde

Attığı 17 golle 1. Lig'deki gol krallığı yarışında zirvede olan Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat'ın transferi için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Menemenspor Ahmet Sağat'ın bonservisi için 3 milyon TL istiyor.

DHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sağat'i satma kararı aldı. Eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerinin Menemenspor'un kapısını çaldığı ifade edildi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'in devre arasında değeri 2 milyon TL olarak belirlenen Ahmet Sağat için yaz döneminde en az 3 milyon TL'lik bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp 4 de asist yaptı. Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.

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