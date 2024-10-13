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Spor

Beşiktaş 1 sayı farkla kazandı

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu ÇBK Mersin'i 1 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:46 - Güncelleme:
Beşiktaş 1 sayı farkla kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i 73-72 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol

ÇBK Mersin: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3

Beşiktaş: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 15-10

Devre: 42-30

3. Periyot: 56-54

  • ÇBK Mersin
  • Beşiktaş
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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