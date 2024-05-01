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Spor

Beşiktaş 10 günde büyük değer kaybetti!

Beşiktaş'ta tam 6 gün üst üste taban yapan ve her gün yüzde 10 değer yitiren hisseler, yatırımcısına yaklaşık yüzde 50 zarar ettirdi. Şirketin piyasa değeri de 21.5 milyar lira seviyesinden 11.42 milyara geriledi.

Akşam1 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Beşiktaş 10 günde büyük değer kaybetti!
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Geçen yıl Nisan ayında 10 TL seviyelerinde olan Beşiktaş hisseleri yaklaşık yüzde 900 artışla bu yıl Nisan ayında 90 TL seviyelerini gördü. 19 Nisan Cuma günü seansı 89.30 TL'den kapatan Beşiktaş hisseleri, yeni haftanın başlamasıyla adeta yere çakıldı. 22 Nisan'ı 80.40 taban fiyattan kapatan Beşiktaş hisseleri, 23 Nisan'da borsa kapalı olması nedeniyle işlem görmedi. 23 Nisan'da düşüş devam etti ve hisseler 72.40'la yine taban kapattı. Hisseler 25 Nisan'da 65.20, 26 Nisan'da 58.70, 29 Nisan'da da 52.85'e geriledi. Beşiktaş hisseleri dün de aralıksız taban rallisini sürdürdü ve borsada 47.58'le yine taban seviyede kapattı.

10 GÜNDE 10 MİLYAR DÜŞTÜ

Beşiktaş hisselerine 19 Nisan tarihinde 100 bin TL yatıran yatırımcının parası dün itibariyle 47 bin 580 TL'ye geriledi. Yani 10 günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 50 oldu. Beşiktaş bu düşüşle piyasa değerinde de büyük erime yaşadı. 19 Nisan itibariyle piyasa değeri 21.5 milyar TL olan ve borsada işlem gören diğer spor şirketleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam değerine ulaşan Beşiktaş, dün itibariyle 11.42 milyar TL'ye geriledi. Yani şirketin piyasa değeri de 10 milyar TL düşüş yaşadı.

HALA EN DEĞERLİ SPOR ŞİRKETİ

Ancak buna rağmen BJKAS koduyla işlem gören Beşiktaş A.Ş. şirketi hâlâ borsanın en değerli spor şirketi olma özelliğini koruyor. 2. sırada yaklaşık 9,7 milyar liralık değerle Galatasaray, 3. Sırada ise 8.5 milyar TL ile Fenerbahçe geliyor. Trabzonspor ise 5.7 milyar lirayla son sırada yer alıyor. Bu 10 günlük dönemde Beşiktaş'ı yaklaşık yüzde 10'luk değer kaybıyla Fenerbahçe takip ederken, Galatasaray hisselerinde çok önemli bir değişiklik yaşanmadı. Trabzonspor hisseleri ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

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