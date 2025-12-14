Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele dozu oldukça yüksek geçen ilk yarının son bölümünde yaşanan kritik pozisyonda çıkan kırmızı kartla siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.
37'nci dakikada Ozan Tufan ile El Bilal Toure arasında yaşanan pozisyonda Toure, Ozan'ın sağ ayak bileğine müdahalede bulundu. Akabinde VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi.
Şansalan, El Bilal Toure'ye kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş karşılaşmaya 1 kişi eksik devam etti.
İŞTE O ANLAR