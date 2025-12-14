İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş 10 kişi kaldı! Derbide kritik an
Spor

Beşiktaş 10 kişi kaldı! Derbide kritik an

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Derbinin 37. dakikasında VAR incelemesi sonrası El Bilal Toure kırmızı kart görürken, siyah-beyazlı ekip mücadeleye 10 kişi devam etti.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 20:52 - Güncelleme:
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Derbide kritik an
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele dozu oldukça yüksek geçen ilk yarının son bölümünde yaşanan kritik pozisyonda çıkan kırmızı kartla siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.

37'nci dakikada Ozan Tufan ile El Bilal Toure arasında yaşanan pozisyonda Toure, Ozan'ın sağ ayak bileğine müdahalede bulundu. Akabinde VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi.

Şansalan, El Bilal Toure'ye kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş karşılaşmaya 1 kişi eksik devam etti.

İŞTE O ANLAR

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.