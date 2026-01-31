Beşiktaş, 11 maçtır yenilmiyor

İç sahada bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazandıktan sonra oynadığı 4 müsabakayı kazanamayan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek ikinci kez üst üste Tüpraş Stadı'nda 3 maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u yendi.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Kara Kartallar, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇ OLDU

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

CERNY 6. GOLÜNÜ ATTI

TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla 6. golünü attı.

34. dakikada yakaladığı fırsatta topu kaleye göndererek değerlendiren Cerny ligde 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ligde 4. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, Kocaelispor ve Trabzonspor (2) maçlarından sonra Konyaspor filelerini de havalandırdı. Cerny diğer 2 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendikleri maçta kaydetmişti.

CENGİZ BİR KEZ DAHA DİREĞİ GEÇEMEDİ

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere biten maçın 88. dakikasında kullandığı serbest vuruşta direğe takılan Cengiz Ünder, Konyaspor karşısında da direği aşamadı.

42. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında arka direkte topa kafayla vuran Cengiz Ünder, müsait pozisyonda topu kaleye sokamadı.

ORKUN KÖKÇÜ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla üst üste ikinci goünü attı.

Gol atamadığı için eleştirilen Orkun Kökçü geçtiğimiz hafta Eyüpspor'la 2-2 biten maçta takımının ilk golünü atarak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşamıştı.

Tecrübeli oyuncu 77. dakikada Asllani'nin yaptığı ortada kalecinin elinden kaçırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazından düzgün bir vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Orkun'un 22. dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

6 MAÇ SONRA KARŞILIKLI GOL OLDU

Beşiktaş'la Konyaspor arasında oynanan müsabakalarda 6 maç aranın ardından iki takım da birbirlerinin ağlarını havalandırdı.

En son 7 Haziran 2023 tarihinde 3-3 sona eren maçta iki takım da karşılıklı gol atmayı başarırken daha sonra oynanan 6 müsabakada tek bir taraf gol sevinci yaşadı. Bu maçların 5'ini Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor bu süreçte galip geldiği tek karşılaşmayı 1-0 kazandı.

EL BİLAL TOURE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gören El Bilal Toure sarı kart cezalısı oldu.

RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Eyüpspor maçlarında sarı kart görerek ceza sınıra gelen tecrübeli oyuncu, yaptığı faul sonrasında gösterilen sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan El Bilal, Trabzonspor maçında da kırmızı kart görerek 2 maç ceza almıştı.

İSTİFA PROTETOSU DEVAM ETTİ

Serdal Adalı yönetimini maç öncesinde protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma oynanırken de protestolarını sürdürdü.

Her fırsatta yönetimim istifaya davet eden siyah-beyazlı futbolseverler, istifaya yönelik tezahüratlarda bulunurken, maç öncesinde tribüne çağırıp alkışladıkları Sergen Yalçın'a yönelik olarak da "Takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü.

ASLLANİ İLK MAÇINDA 6 DAKİKA SAHADA KALDI

Beşiktaş'ın dün Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında unutulmaz anlar yaşadı.

76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu 1 dakika sonra Orkun Kökçü'nün attığı golün öncesindeki ortayı yaptı.

80. dakikada Deniz Türüç'e faul yapan Asllani, VAR incelemesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken bu kart Arnavut oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

BU SEZON 4. KEZ KIZARDI

Beşiktaşlı futbolcular bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü.

RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Orkun Kökçü kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, El Bilal Toure, Trabzonspor maçında takımını eksik bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipte 4. kırmızı kartı gören isim Asllani oldu.