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Spor

Beşiktaş 14 sayılık farkı koruyamadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son iki maçını kaybeden Beşiktaş Emlakjet, Denizli deplasmanından da mağlubiyetle döndü: 75-74.

3 Aralık 2022 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Beşiktaş 14 sayılık farkı koruyamadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 75-74 yendi.

Beşiktaş maçın ilk çeyreğini 18-13 galip tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar soyunma odasına 13 sayı farkla, 43-30 galip girdi.

Beşiktaş üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı ve periyodu 61-47 önde bitirdi. Merkezefendi son periyotta toparlandı ve rakibini 1 sayı farkla mağlup etmesini bildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligde dokuzuncu galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet ise sahadan 7. kez mağlup ayrıldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Can Mavisu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Von Heidegger 9, Harrison 11, Rogkavopoulos 10, Ayberk Olmaz 15, Hamilton, Arca Tülüoğlu 13, Altan Erol, Peterka 3, Muhammed Doğan Şenli 14

Beşiktaş Emlakjet: Usher 22, Orelik 7, Rich 14, Mooney 9, McCormack 2, Furkan Haltalı 4, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 5, Burak Can Yıldızlı 11

1. Periyot: 13-18

Devre: 30-43

3. Periyot: 47-61

  • Merkezefendi Belediyesi Basket
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