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Spor

Beşiktaş: 14 - Sivasspor: 10

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 lig maçında siyah beyazlıların galibiyetlerde 14-10 üstünlüğü bulunuyor

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:54
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Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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