Beşiktaş 2 futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı eklemeler ile dikkat çekmişti. Kadrodaki dönüşüm, yaz aylarında da tüm hızıyla devam edecek.

İKİ YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ!

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın yaşadığı son şampiyonlukta ciddi pay sahibi oldu. Ancak sonrasında ayak tabanından yaşadığı sakatlık, onun kariyerini çıkmaza soktu. Uzun süre sahalardan uzak kalması sonrası geri döndüğü takımda etkisiz görüntü sergileyen Ghezzal'la sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.

Ghezzal'a ek olarak Fernando Santos'un kadroda düşünmediği ve oynanan karşılaşmalarda da kadroua almadığı Ante Rebic'in de bileti kesilecek.