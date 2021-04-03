Beşiktaş: 24 - Kasımpaşa: 4

İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.
Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı.
Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.
İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.
Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.
Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-0
|2019-2020
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-3
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-2
|2018-2019
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|4-1
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-2
|2017-2018
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-2
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|2-1
|2016-2017
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-1
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|4-1
|2015-2016
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-3
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-1