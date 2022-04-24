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Spor

Beşiktaş: 24 - Kasımpaşa: 5

Beşiktaş - Kasımpaşa rekabetinde 38. maç yarın oynanacak. Geride kalan 37 karşılaşmada Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya karşı galibiyet sayılarında 24-5 üstünlüğü bulunuyor.

AA24 Nisan 2022 Pazar 11:43 - Güncelleme:
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Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 78 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDEKİ SON 5 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, geçen sezonki karşılaşmada ise rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 13 kez mağlup etti. Siyah-beyazlı takım evinde rakibiyle oynadığı 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda sadece bir kez yenebildi. Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

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