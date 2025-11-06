İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1239
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    5432.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, 3 eksikle hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Beşiktaş, 3 eksikle hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş, 3 eksikle hazırlıklarına devam ediyor
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş'ta tedavisi devam eden futbolcular Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.