  Beşiktaş 3 eksikle Samsun deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş 3 eksikle Samsun deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımda da üçer futbolcu, müsabakada forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11'ler...

BEYZA NUR YILMAZ19 Nisan 2026 Pazar 08:50 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan; Joe Mendes, Yunus Emre, Drongelen, Tomasson; Ntcham, Makoumbou; Ndiaye, Yalçın, Emre; Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Olaitan, Jota, Cengiz; Oh

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA ÜÇER EKSİK

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

11 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

