5 Kasım 2025 Çarşamba
Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

5 Kasım 2025 Çarşamba 15:45
Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

