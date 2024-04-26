Beşiktaş, 3 genç oyuncusuyla sözleşme uzattı

Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transferde adımlar atan Beşiktaş, üç oyuncusuyla sözleşme uzattı.

Siyah-beyazlılarda; Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2027 yılına kadar uzatılırken, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Genç Futbolcularımızın Sözleşmeleri Yenilendi

Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcularımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."