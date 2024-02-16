Beşiktaş 3 Kopenhaglıyı gözüne kestirdi

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta geleceğe dönük planlamalar sürüyor. Bir sonraki sezon için transfer araştırmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa'dan da birçok oyuncuya yakın takip yapmaya devam ediyor.

SAMET AYBABA DA MAÇTAYDI

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Şampiyonlar Ligi'ndel, Kopenhag-Manchester City maçını izlerken görüntülendi. Aybaba'nın, Fernando Santos'un öncelikli mevkiler olarak belirttiği bölgeler için araştırma yaptığı ve Danimarka ekibi Kopenhag'dan üç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Aybaba'nın radarındaki üç ismin, stoper için Slovak oyuncu Denis Vavro (27), orta saha için Portekizli yıldız Diogo Gonçalves (27) ve kanat için de Tunuslu oyuncu Elias Achouri (25) olduğu öğrenildi.

RAPORLAMA YAPACAK

Üç isimle ilgili gerekli raporlamayı hazırladıktan sonra Aybaba'nın bu raporu Fernando Santos ile de paylaşacağı öğrenildi. Kartal'ın mercek altına aldığı Denis Vavro'nun kontratı 2026, Gonçalves ile Achouri'nin sözleşmeleri ise 2027'de bitecek. Achouri'ye 2.5 milyon Euro, Vavro'ya 4, Gonçalves'e de 5 milyon Euro değer biçiliyor.