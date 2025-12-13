Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın ise karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

BEŞİKTAŞ, SON 6 DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

UDUOKHAİ KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EL BİLAL TOURE FORMDA

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi.

Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı.

Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.