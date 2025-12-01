Beşiktaş, 4 maç sonra kalesini kapattı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Ligde daha önce sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan karşılaşmalarda gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ün de gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

BEŞİKTAŞ, 3. KEZ GOL YEMEDEN MAÇI TAMAMLADI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.

Kartal, daha önce de 4-0 kazandığı Kayserispor ve 2-0 galip geldiği Konyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapadı.