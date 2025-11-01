Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'ye konuk oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş GAİN, 95-77 kazandı.

Siyah-beyazlı ekipte Devon Dotson 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynadı. Jonah Mathews ise 24 sayı ile maçı bitirdi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde 6'da 6 ile başladı. Yukatel Merkezefendi ise 4 mağlubiyetini yaşadı.

44 YIL SONRA İLK

1981-1982'den bu yana ilk kez Beşiktaş, sezona 6'da 6 ile girdi.

Beşiktaş GAİN, gelecek hafta ligde bir diğer yenilgisiz ekip olan Anadolu Efes'i konuk edecek.