1 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

Beşiktaş 44 yıl sonra bir ilki başardı! Kartal ligde durdurulamıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 95-77 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonundan bu yana ilk kez lige 6'da 6 ile başladı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 15:15
Beşiktaş 44 yıl sonra bir ilki başardı! Kartal ligde durdurulamıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'ye konuk oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş GAİN, 95-77 kazandı.

Siyah-beyazlı ekipte Devon Dotson 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynadı. Jonah Mathews ise 24 sayı ile maçı bitirdi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde 6'da 6 ile başladı. Yukatel Merkezefendi ise 4 mağlubiyetini yaşadı.

44 YIL SONRA İLK

1981-1982'den bu yana ilk kez Beşiktaş, sezona 6'da 6 ile girdi.

Beşiktaş GAİN, gelecek hafta ligde bir diğer yenilgisiz ekip olan Anadolu Efes'i konuk edecek.

